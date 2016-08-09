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تقرير في الجول – مؤمن سليمان يكسر رقما تاريخيا مع الزمالك ضد الأهلي صمد لـ22 عاما

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تقرير في الجول – مؤمن سليمان يكسر رقما تاريخيا مع الزمالك ضد الأهلي صمد لـ22 عاما تقرير في الجول – مؤمن سليمان يكسر رقما تاريخيا مع الزمالك ضد الأهلي صمد لـ22 عاما

"كنت خائفا ألا يعرفني رجال الأمن في النادي ولاعبي الفريق مع أول مران لي في الزمالك" هكذا تحدث مؤمن سليمان المدير الفني المؤقت للفريق الأبيض عقب التتويج بكأس .

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي بعدما تغلب على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب برج العرب يوم الاثنين.

ولكن الرجل الذي كان خائفا من عدم معرفة اللاعبين ورجال الأمن به أصبح الآن هو حديث الكرة المصرية ليس فقط لقيادة الزمالك للتتويج بعد توليه المهمة خلال أسبوع فقط، بل هناك ما هو أكبر من ذلك.

فهل تعلم متى كانت آخر مرة فاز فيها الزمالك على الأهلي ومدرب مصري هو من يتولى قيادة الفريق الأبيض؟ الإجابة تعود إلى عام 1994 أي قبل 22 عاما.

الراحل محمود الجوهري هو آخر مدرب مصري قاد الزمالك للفوز على الأهلي في قمة الكرة المصرية.

وأقيمت هذه المباراة في الدوري المصري في السابع عشر من شهر أبريل عام 1994 وفاز حينها الزمالك بهدفين دون رد سجلهما إيمانويل أمونيكي ومحمد صبري.

ولم يستطع أي مدرب مصري تولى قيادة الزمالك منذ ذلك التاريخ تحقيق الفوز على الأهلي في دربي الكرة المصرية إلى أن جاء مؤمن سليمان وكسر ذلك الرقم ليكتب تاريخا رائعا لنفسه.

وتبادل على تدريب الزمالك في بطولة كأس مصر منذ بدايتها 3 مدربين بداية من الأسكتلندي أليكس ماكليش الذي قاد الأبيض أمام شباب الضبعة في دور الـ32، ثم محمد حلمي الذي لعب مباراتي اتحاد الشرطة في دور الـ16 الاتحاد السكندري في ربع النهائي، وأخيرا مؤمن سليمان في نصف النهائي أمام الإسماعيلي والنهائي أمام الأهلي.

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