تقرير في الجول - 4 أرقام حققها الزمالك لأول مرة بسبب الأهلي

حصد الزمالك لقب كأس مصر على حساب الأهلي في قمة برج العرب. لقب كتب معه الفريق الأبيض 4 أرقام لأول مرة.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر ويكتب تاريخا جديدا. (طالع التفاصيل)

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف. بينما هدف الأهلي عن طريق عبد الله السعيد.

ويستعرض FilGoal.com 4 أرقام حققها الزمالك وباسم مرسي لأول مرة.

(1) لأول مرة ينجح الزمالك في تاريخه من الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر مرتين على التوالي.

الزمالك واجه الأهلي ثلاث مرات من قبل في نهائيات متتالية لكأس مصر.

كان الأول في موسم 1930-1931 وفاز فيه الأهلي 4-1 وفي الموسم التالي فاز الزمالك 2-1.

والمرة الثانية كانت بداية من موسم 1941-1942 وحتى 1943-1944 وشهدت فوز الأهلي 3-0 ثم تعادلهما وتقاسم اللقب، ثم فوز الزمالك 6-0.

والمرة الثالثة كانت في موسمي 1951/52 و1952/53 وفاز الزمالك في النهائي الأول 2-0 وخسر الثاني 4-1.

أما الرابعة كانت في موسمي 2005-2006 و2006-2007 وانتهت المباراتين بفوز الأهلي 3-0 و4-3 في الوقت الإضافي.

(2) لأول مرة يسجل الزمالك ثلاثية في مرمى الأهلي منذ ثلاثية موسم 2009-2010.

وقتها تعادل الزمالك مع الأهلي 3-3. ومن وقتها لم يسجل الزمالك 3 مرات في مرمى الأهلي.

(3) لأول مرة يفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-1 منذ فوزه بتلك النتيجة في 2003.

من وقتها لعب الزمالك أمام الأهلي 36 مباراة في كل البطولات ولم يحقق الفريق الأبيض الفوز بتلك النتيجة رغم فوزه 4 مرات على المارد الأحمر.

(4) باسم مرسي أول لاعب للزمالك يسجل في نهائيين أمام الأهلي في كأس مصر على التوالي منذ ثنائية عصام بهيج والتي جاءت في موسم 1957-58 وموسم 1958-59.