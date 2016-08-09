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مدرب الزمالك يكشف عن مصادفة غريبة في تتويجه بكأس مصر

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مدرب الزمالك يكشف عن مصادفة غريبة في تتويجه بكأس مصر مدرب الزمالك يكشف عن مصادفة غريبة في تتويجه بكأس مصر

"هذه خامس بطولة كأس لي في ثماني سنوات" هكذا تحدث أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك لـFilGoal.com عقب تتويج فريقه بكأس .

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي بعدما تغلب على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب برج العرب يوم الاثنين.

وتحدث مدرب حراس الزمالك لـFilGoal.com قائلا:"أشعر بسعادة كبيرة هذه خامس بطولة كأس لي في ثماني سنوات".

وواصل"كل بطولة منهم كانت مع حارس مرمى مختلف الأولى في عام 2008 مع محمد عبد المنصف، ثم عبد الواحد السيد وتلاه محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأخيرا أحمد الشناوي".

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