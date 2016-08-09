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شوقي السعيد: لم نتدرب على ركلات الترجيح لثقتنا في الفوز

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شوقي السعيد: لم نتدرب على ركلات الترجيح لثقتنا في الفوز شوقي السعيد: لم نتدرب على ركلات الترجيح لثقتنا في الفوز

أكد شوقي السعيد مدافع الزمالك أن لاعبي فريقه كانوا على قدر كبير من الثقة في الفوز ببطولة كأس قبل المباراة النهائية بعدة أيام.

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

وقال السعيد في تصريحات لقناة أون تي في:"لم نتدرب على ركلات الترجيح قبل المباراة لأننا كنا نثق في تحقيق الفوز".

وأضاف"أشكر الجيمع في الزمالك لمساندتي من أجل الظهور بمستوى جيد رغم انضمامي للفريق منذ أيام قليلة فقط".

واستكمل"لم أكن جاهزا للمشاركة في المباريات لكن المدرب كان يثق في قدراتي رغم أنني بعيدا عن التدريبات منذ فترة".

وتعد هذه البطولة هي الأولى لشوقي السعيد مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الإسماعيلي قبل أسابيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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