عضو إدارة الأهلي يوضح لـ في الجول: هل يفكر المجلس في إقالة يول بسبب الزمالك

هل يُفكر مجلس إدارة النادي الأهلي في إقالة مارتن يول من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام الزمالك؟ سؤال يُجيب عنه مهند مجدي عضو المجلس لـFilGoal.com.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر ويكتب تاريخا جديدا. (طالع التفاصيل)

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف. بينما هدف الأهلي عن طريق عبد الله السعيد.

وتحدث مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي لـFilGoal.com عن مصير يول قائلا: "لا صحة على الإطلاق لإنباء تفكير المجلس في إقالة يول وتعيين أي مدرب أخر".

وأضاف "الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام بعد المباراة ليست صحيحة".

وواصل "لم تحدث أي مناقشات بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي بخصوص مستقبل يول. نحن ملتزمون بتعاقدنا من يول".

وتابع "من وجهة نظري الأهلي قدم مباراة جيدة بلا أي تقصير. حاولنا واجتهدنا والإصرار كان واضحا لإدراك اللقب".

وأتم "التوفيق لم يكن حليفنا أمام الزمالك".

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