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عماد الدين حسين:الإيكونوميست "أخطأت" وعلى مصر الاشتباك مع العالم الخارجى

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عماد الدين حسين:الإيكونوميست "أخطأت" وعلى مصر الاشتباك مع العالم الخارجى عماد الدين حسين:الإيكونوميست "أخطأت" وعلى مصر الاشتباك مع العالم الخارجى
كتب محسن البديوى

انتقد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، افتتاحية مجلة الإيكونوميست، وهجومها على ، مطالبًا الدولة المصرية بالاشتباك وعدم العزلة.

وقال "حسين"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مصر عليها الاشتباك مع العالم الخارجى وعدم العزلة، لافتاً إلى أن الإيكونوميست هى المؤثر الرئيسى على صناع القرار والعالم وافتتاحيتها الاخيرة خطأ كبير، ولا بد من حلول مبتكرة للمواجهة.

وأشاد برد فعل وزارة الخارجية على ادعاءات الإيكونوميست، مشيراً إلى أن المجلة اتخذت مسارًا سياسيًا وتحدثت عن القمح والمشاكل، وطالبت الرئيس بعدم الترشح لفترة ثانية، متجاهلين الديمقراطية، مطالباً بقناة مصرية كبيرة، وزيادة الإنفاق الإعلامى لمواجهة الهجوم الخارجى.

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مصر 365

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