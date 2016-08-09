أخبار الساعة:الإمارات منظومة غاية في التناغم والتوافق

أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر 1971، تعمل كمنظومة واحدة غاية في التناغم والتوافق على النحو الذي جعل منها أيقونة لدولة اتحادية عصرية يشار إليها بالبنان كواحدة من أسرع الدول نمواً في مجال التنمية البشرية والحضارية التي تسعى إلى بناء الإنسان وتدعم الأمن والاستقرار وتحقق الرفاهية لشعبها الكريم.

فخر

وأشارت النشرة في افتتاحيتها تحت عنوان «إنجازات لا تتوقف من أجل الأجيال المتعاقبة» إلى أن دبي تمثل نموذجاً يفتخر به كل العرب بالنظر إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها في المجالات كافة، وقد استطاعت هذه الإمارة إبهار العالم في كثير من المناسبات وهذه الإنجازات جعلت من دبي محط أنظار العالم الذي بات ينظر إليها بصفتها نموذجاً فريداً للنجاح الأمر الذي يمثل رصيداً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

ولفتت النشرة إلى أنه في هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن كل إنجاز يتحقق في دبي هو إنجاز لدولتنا الحبيبة وأجيالها المتعاقبة وذلك خلال زيارة سموه مقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأم الرمول.

وأكدت أن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، تجسد واقع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها نموذجاً رائداً لدولة اتحادية استطاعت أن تقدم تجربة مهمة وملهمة في سياق دول هذا النموذج وذلك بالنظر إلى الفلسفة الأساسية التي حكمت عمل الدولة منذ اليوم الأول لتأسيسها.

ونوهت إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة حرص على ترسيخ حزمة من المبادئ والقيم الراقية التي سارت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها حتى الآن وكان لها الفضل الكبير في ترسيخ الاتحاد مع مرور السنين وفي مقدمة هذه المبادئ التزام الهوية الوطنية والعروبة الأصيلة، والتمسك بالثوابت الاتحادية والإيمان بأن الاتحاد هو مصيرنا وتوفير كل الفرص اللازمة لنهضة الإمارات كافة بما يصب في تحقيق الهدف الكبير وهو نهضة الدولة بأكملها وهو ما تحقق بالفعل في غضون سنوات قليلة حيث أصبحت الإمارات وفقاً لما تؤكده التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية ذات المصداقية العالية في طليعة الدول المتقدمة استناداً إلى مؤشرات التنمية المختلفة وباتت الدولة نموذجاً يفخر به كل عربي ومسلم.