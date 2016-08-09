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أحمد المطروشي:مكاسب جبارة للابتكار في مشاريع المستقبل

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أحمد المطروشي:مكاسب جبارة للابتكار في مشاريع المستقبل أحمد المطروشي:مكاسب جبارة للابتكار في مشاريع المستقبل

قال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي: إن مكاسب جبارة ستتحقق على الأصعدة اليومية ذات التماس المباشر بالفرد والعائلة من خلال الابتكار في مشاريع نقل مستقبلية عبر تشجيع المبتكرين والمبدعين ودفعهم إلى الخروج بأفكار عملاقة تتناسب مع تحديات المستقبل.

وأشاد المطروشي بالعزم والزخم العاليين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي ودولة الإمارات إلى ركيزة دولية أساسية لجهة حشد الطاقات الفريدة والخبرات العميقة والعقول الفذة في صياغة حلول غير مسبوقة سواء لتلبية احتياجات الإنسان في الغد أو بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بتطور الحياة عموما، مشيرا إلى أن تطبيق تقنيات ذكية في تقليص زمن انتقال الفرد ستضاف إلى سجل نجاحات الدولة وتشكل حافزا لقطاعات التطوير العقاري والسياحي وتجارة التجزئة وحتى الترفيه لمواكبته بخدمات توازي نوع التطور الحاصل في هذا القطاع الحيوي.

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