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المزينة يستقبل قنصل عام جمهورية السودان

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المزينة يستقبل قنصل عام جمهورية السودان المزينة يستقبل قنصل عام جمهورية السودان

استقبل الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه، السفير عبد العظيم محمد الصادق قنصل عام جمهورية السودان الشقيقة، الذي قدم لتهنئته، بمناسبة الثقة الغالية، التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقيته إلى رتبة فريق، إضافة إلى تهنئة القيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها.

ومن جانبه أشاد السفير عبد العظيم محمد الصادق بالدور الحضاري لشرطة دبي باعتبارها منارة علمية ومؤسسة متعلمة تؤمن بالتطور والتعليم الحديث إلى جانب اهتمامها بتوفير كل عناصر الراحة والأمان والتقدم والرخاء لكل المقيمين فيها، وأيضاً ما حققته من إنجازات خلال 60 عاماً على تأسيسها وتميزها في مسيرة البناء والتطوير وتحقيق الكثير من الإنجازات، خلال مسيرتها في التميز والعطاء.

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