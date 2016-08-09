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بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب أدوية أثناء قدومة من باريس

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بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب أدوية أثناء قدومة من باريس بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب أدوية أثناء قدومة من باريس
كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية أثناء قدومة من باريس.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات وصول الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من باريس، واشتبه مأمور الجمرك "محمود سعيد"، فى الراكب "ب.أ"، وبسؤاله عما إذا كان لديه أشياء تستوجب رسوم جمركية أجاب بالنفى، وقام مأمور الجمرك بتفتيش الراكب وعثر داخل الحقائب على  عدد 700 علبة أدوية. وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 63 للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالة.

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