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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 5000 صاروخ ألعاب نارية و750 كيلو دواجن فاسدة

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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 5000 صاروخ ألعاب نارية و750 كيلو دواجن فاسدة مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 5000 صاروخ ألعاب نارية و750 كيلو دواجن فاسدة
الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث بالإسماعيلية من ضبط 5000 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام داخل محل، كما تمكنت من ضبط 750 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى المحافظة، برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث؛ وتمكنت الحملة من ضبط "داليا.م.ع"، 34 سنة، صاحبة سوبر ماركت كائن عزبة أبو آدم – دائرة مركز الإسماعيلية مقيمة الكيلو 9 طريق بورسعيد ـ دائرة قسم ثان لحيازتها داخل المحل كمية من الألعاب النارية بلغت حوالى ( 5000 ) صاروخ مختلف الأحجام والأنواع، وتمكنت الحملة من ضبط " أحمد.ح. م" 25 سنة عامل بمجزر الكائن جمعية العاشر من رمضان – دائرة مركز الإسماعيلية مقيم الشهداء ـ دائرة قسم ثان، حال استقلاله السيارة رقم 6625 نقل الإسماعيلية محملة بكمية من الدواجن المذبوحة غير الصالحة للاستخدام الآدمى مجهولة المصدر بلغت حوالى " 750 " كيلو جرام.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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