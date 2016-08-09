الأهلي: اختبار طبي لوليد سليمان يحدد موقفه من مواجهة زيسكو

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر سيجري اختبارا طبيا يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء زيسكو يونايتد.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في مواجهة الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الاثنين في نهائي كأس مصر في ملعب برج العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث خالد محمود عقب نهاية القمة قائلا:"إصابة وليد سليمان هي كدمة في الوتر الوريدي للكاحل تسبب تورم سريع".

وأضاف طبيب الأهلي"تم عمل كمادات ثلج سريعة لوليد سليمان لعلاج الإصابة ويوم الثلاثاء سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المباراة المقبلة".

ويستضيف الأهلي منافسه زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة المقبلة في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل الاهلي المركز الرابع في مجموعته برصيد أربع نقاط بينما يأتي زيسكو ثانيا بسبع نقاط.