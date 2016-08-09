أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: اختبار طبي لوليد سليمان يحدد موقفه من مواجهة زيسكو

Google+ Print
الأهلي: اختبار طبي لوليد سليمان يحدد موقفه من مواجهة زيسكو الأهلي: اختبار طبي لوليد سليمان يحدد موقفه من مواجهة زيسكو

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر سيجري اختبارا طبيا يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء زيسكو يونايتد.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في مواجهة الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الاثنين في نهائي كأس في ملعب برج العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث خالد محمود عقب نهاية القمة قائلا:"إصابة وليد سليمان هي كدمة في الوتر الوريدي للكاحل تسبب تورم سريع".

وأضاف طبيب الأهلي"تم عمل كمادات ثلج سريعة لوليد سليمان لعلاج الإصابة ويوم الثلاثاء سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المباراة المقبلة".

ويستضيف الأهلي منافسه زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة المقبلة في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل الاهلي المركز الرابع في مجموعته برصيد أربع نقاط بينما يأتي زيسكو ثانيا بسبع نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر