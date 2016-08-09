عضو الزمالك يوجه رسالة لشيكابالا ومرسي ومصطفى فتحي بعد التتويج

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك رسالة للثلاثي شيكابالا وباسم مرسي ومصطفى فتحي عقب الفوز على الأهلي 3-1 والتتويج بلقب كأس مصر.

وقال عضو الزمالك:"عقدت جلسة مع شيكابالا قبل معسكر المباراة بيوم، ووعدني بالحصول على كأس مصر".

وأضاف عبر قناة صدى البلد"ضغطنا كثيرًا على شيكابالا، ليعود إلى مستواه، ويحافظ عليه، لأنه في وجوده لن يحتاج الزمالك لضم أي محترف أجنبي".

وتطرق أحمد مرتضى للحديث عن باسم مرسي، قائلاً:"ركزت في الملعب، وحالفنا التوفيق، الزمالك يحتاجك، عندما تكون في مستواك، الفريق يحصل على بطولة، اثبت على هذا الأداء".

وسجل باسم مرسي هدفين في مرمى الأهلي بنهائي كأس مصر للعام الثاني على التوالي.

وأتم"أما مصطفى فتحي، أعدك أن تحترف في نادي أفضل من الفرق التي طلبت التعاقد معك، الزمالك لا يقف ضدك، فأنت لاعب مميز جدًا، ومستواك يؤهلك للعب في أندية كبيرة".