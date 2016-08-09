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تقرير في الجول - رحلوا عن الزمالك وحققوا كأس مصر

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تقرير في الجول - رحلوا عن الزمالك وحققوا كأس مصر تقرير في الجول - رحلوا عن الزمالك وحققوا كأس مصر

فازوا بلقب بطولة كأس مع الزمالك رغم عدم وجودهم في قائمة الفريق بالوقت الحالي بعدما توج الفريق الأبيض باللقب بالتغلب على الأهلي.

وحصد الزمالك لقلب كأس مصر للمرة الخامسة والعشرون في تاريخه والرابعة على التوالي بعد الفوز على الأهلي في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

واحتسب لقب كأس مصر لعددا من لاعبي الزمالك السابقين الذي شاركوا مع الأبيض في الأدوار الأولى من البطولة قبل أن يرحلوا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهناك 8 لاعبين احستب لهم هذا اللقب رغم أنهم رحلوا عن الزمالك وهم الرباعي محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي ومحمد كوفي ومحمد عادل جمعة الذي شارك في دور الـ32 أمام مركز شباب الضبعة.

والثنائي حازم إمام وإبراهيم عبد الخالق بعدما ظهروا في مواجهة اتحاد الشرطة في دور الـ16.

وحمادة طلبة ومحمد سالم اللذان شاركا في مواجهة الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة.

على جانب آخر لم يحتسب لقب البطولة للثنائي عمر جابر وأحمد حسن مكي بعدما لم يشاركا في أي مباراة مع الزمالك في كأس مصر.

ولم يظهر عمر جابر في مباراة مركز شباب الضبعة في دور الـ32 وبعد ذلك رحل للاحتراف في صفوف بازل السويسري.

بينما لم يشارك أحمد حسن مكي في أي مباراة في الكأس مع الزمالك سواء أساسيا أو بديلا حتى رحيله إلى سموحة.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم "كهربا" رحل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي وانضم محمد كوفي إلى صفوف الاتفاق السعودي، إبراهيم عبد الخالق لصفوف وادي دجلة ومحمد سالم وحازم إمام إلى الاتحاد السكندري.

فيما رحل حمادة طلبة بشكل نهائي عن الزمالك وانضم لصفوف المصري البورسعيدي، كذلك أحمد حمودي الذي انتهت إعارته للزمالك من بازل السويسري ولم يجدد الإعارة، ومحمد عادل جمعة إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

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