القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مركز مديرية "نهم" شرق صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمنى والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربي، مساء أمس الاثنين، من السيطرة على مركز مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.



> ونشر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية صورة للعلم الجمهورى وهو يرتفع فى مركز المديرية فى اليوم الثالث لبدء عملية "التحرير موعدنا".

وذكر المركز أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة بمديرية ( نهم ) بعد معارك عنيفة أوقعت خسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثيين وصالح فى الأرواح والمعدات ، موضحا أن القوات تمكنت من تحرير جبل الجبيل الموازى لجبل المنارة الاستراتيجى وقرية بيت السيد وصولا إلى منطقة القبة بالمديرية.



> وقامت طائرات التحالف العربى بقصف معسكرى فريجة والصمع للحرس الجمهورى فى أرحب شمال العاصمة ، وسُمع دوى انفجارات قوى من مخازن أسلحة داخل المعسكرين.



> وأجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ، مساء اليوم ، اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة اللواء محمد على المقدشى ، اطلع خلاله على الموقف العام بجميع الجبهات ومواقع التماس مع المليشيات.



> وأشاد بالتقدم الملحوظ والانتصارات التى حققتها القوات الحكومية فى مختلف الجبهات فى طريقها لاستعادة الدولة والوصول إلى العاصمة صنعاء.



> وقال هادى - حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - " إن هذه الانتصارات تعزز قضية الوطن وعدالتها وستؤدى إلى دحر قوى البغى والتمرد والانقلاب وإفشال مخططاتها وأجندتها الدخيلة على وطننا واستعداء محيطنا ، وبشائر النصر قادمة لا محالة وستهزم المليشيات وتندحر".