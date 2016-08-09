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السيطرة على اشتباكات جماهير الأهلى والزمالك بكورنيش السويس

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السيطرة على اشتباكات جماهير الأهلى والزمالك بكورنيش السويس السيطرة على اشتباكات جماهير الأهلى والزمالك بكورنيش السويس
السويس- سيد نون

تمكنت قوات الأمن بالسويس من السيطرة على اشتباكات نشبت بين جماهير الناديين الأهلى والزمالك بكورنيش السويس عقب انتهاء المبارة.


> وتواجدت قوات الشرطة بكثافة بكورنيش السويس الجديد ومنعت الجماهير من الاشتباك مجددا بالكورنيش.


> وقال شهود عيان، إن اشتباكات بالحجارة نشبت بين جماهير الأهلى والزمالك بالكورنيش، عقب وصول مسيرة لجمهور الأهلى ومسيرة لجمهور الزمالك للكورنيش.


> وأوضح شهود العيان، أن بداية الاشتباكات كانت الشتائم بين الجمهور، ثم تطورت لإلقاء الحجارة حتى قامت الشرطة بالسيطرة على الاشتباكات.


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