السيطرة على اشتباكات جماهير الأهلى والزمالك بكورنيش السويس

السويس- سيد نونإعلان - Ads إعلان - Ads
تمكنت قوات الأمن بالسويس من السيطرة على اشتباكات نشبت بين جماهير الناديين الأهلى والزمالك بكورنيش السويس عقب انتهاء المبارة.
> وتواجدت قوات الشرطة بكثافة بكورنيش السويس الجديد ومنعت الجماهير من الاشتباك مجددا بالكورنيش.
> وقال شهود عيان، إن اشتباكات بالحجارة نشبت بين جماهير الأهلى والزمالك بالكورنيش، عقب وصول مسيرة لجمهور الأهلى ومسيرة لجمهور الزمالك للكورنيش.
> وأوضح شهود العيان، أن بداية الاشتباكات كانت الشتائم بين الجمهور، ثم تطورت لإلقاء الحجارة حتى قامت الشرطة بالسيطرة على الاشتباكات.
>