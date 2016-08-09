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مصرع محامي متأثرًا بجراحه إثر طعنه بآلة حادة جنوب الأقصر

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مصرع محامي متأثرًا بجراحه إثر طعنه بآلة حادة جنوب الأقصر مصرع محامي متأثرًا بجراحه إثر طعنه بآلة حادة جنوب الأقصر

طعن_سكين

لقي محامي بمدينة إسنا جنوب الأقصر مصرعه اليوم الاثنين، متأثرًا بجراحه، والتي أصيب به،ا إثر قيام مدرس بطعنه بآلة حادة بسبب خلافات بين عائلتيهما.

وكان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد تعرض محامى يدعى “أ.أ.ف- 50 سنة” محامٍ من المعلا، للطعن في أثناء تواجده بكافتيريا في شارع البحر، بجوار مجلس مدينة إسنا، حيث تقدم أحد الأشخاص حاملا “سكينة مطبخ” وقام بطعن المحامي مسددًا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده، وتم تحويله لمستشفي إسنا العام، ثم تحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور يومين علي الواقعة .

وقام الأهالي بضبط المتهم، وتسليمه إلى مركز شرطة إسنا، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء جلوس المجني عليه داخل المقهي قام المدعو “ر.ف.ي-مدرس-40 سنة”، بطعن المجني عليه عدة طعنات في الجسم “7 طعنات منها طعنتان في البطن”.

وبتكثيف التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين سائق يدعى “ع.ف.ي” من المعلا “شقيق المتهم” وأمين شرطة يدعى “علاء.ي.ع” وغفير نظامي يدعى “ف.ع.ح” من أقارب المجني عليه”، حيث تدخل المحامي في الواقعة وتم حبس شقيق المتهم، وإثر ذلك قام المتهم بالتعدي على الضرب المحامي بالضرب انتقامًا لشقيقه.

 

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