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قائد القوات البرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث آخر التطورات بالمنطقة

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قائد القوات البرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث آخر التطورات بالمنطقة قائد القوات البرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث آخر التطورات بالمنطقة

مطار القاهرة الدولي

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين، الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية قادمًا على رأس وفد عسكري من الكويت في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة بالمنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت مصادر مطلعة شاركت في استقبال جاريت، إن القائد العسكري الأمريكي سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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