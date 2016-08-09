ارتفاع فى البورصات الخليجية و المصرية و تراجع فى الأردنية

تباين أداء بورصات عربية في ختام تداولات الاثنين، إذ أغلقت بورصات السعودية ومصر والكويت على ارتفاع، بينما تراجعت البورصة الأردنية قليلا.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.5 بالمائة، عند 6319.3 نقطة، بينما لا تزال قيم التداول متدنية، إذ بلغت في نهاية اليوم 3.3 مليار ريال.

كما أغلق المؤشر المصري الرئيسي مرتفعا 0.60 في المائة، عند 8273.14 نقطة، والثانوي 0.28 في المائة عند 362.65 نقطة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع أيضا المؤشر الكويتي الرئيسي عند الإغلاق، 0.45 في المائة ليصل إلى 5516.1 نقطة، ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.54 في المائة إلى 819.3 نقطة.

أما في الأردن، فقد تراجعت البورصة قليلا، بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية، وسط تحسن بسيط في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.07 بالمائة إلى 2135.61 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.3 مليون دينار، مقارنة مع 5.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.