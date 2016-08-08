للمرة الرابعة على التوالي.. الزمالك بطلًا لكأس مصر بثلاثية في مرمى الأهلي

توج الزمالك بطلًا لكأس مصر للمرة الرابعة على التوالي، والمرة الـ 24 في تاريخه بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب.

وتقدم باسم برمى بالهدف الأول للفريق الأبيض في مرمى أحمد عادل عبدالمنعم في الدقيقة 20 من عرضية شيكابالا، وعزز مرسي التقدم للفريق الأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة 24 ليعلن الفريق الأبيض تقدمه بهدفين.

وقلل عبد الله السعيد تأخر الفريق الأحمر بعد احرازه الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 34، من ركلة جزاء على يمين الشناوي لتسكن الشباك، ليعدل النتيجة إلى 2 -1 مع انتهاء الشوط الأول.

وتمكن مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك، من احراز الهدف الثالث في الدقيقة 59 ليتوج الزمالك بطلًا للكأس.