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محاكمة 30 متهمًا بـ “خلية أوسيم”..غدًا

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محاكمة 30 متهمًا بـ “خلية أوسيم”..غدًا محاكمة 30 متهمًا بـ “خلية أوسيم”..غدًا

صورة أرشيفية

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أوسيم”.

وأسندت النيابة العامة،للمتهمين “تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور، و القانون، وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة، و الخاصة، و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمة في ذلك العنف و الإرهاب”.

كما أسندت للمتهمين، “المشاركة في التظاهر، و التحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص”، فيما وجهت للمتهمين الثامن و التاسع  ”حيازة الأسلحة و الذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي، والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به”.

 

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