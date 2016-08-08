واشنطن تدين بشدة هجوم باكستان الإرهابي

أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الإثنين، أحد المستشفيات في مدينة كويتا بباكستان، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو – في تصريحات صحفية اليوم – إن الولايات المتحدة عرضت على رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وحكومته المساعدة في التحقيقات لملاحقة مرتكبي الهجمات وتقديمهم للعدالة.

وأضافت ترودو أن هجوم اليوم استهدف مستشفى، مع توافد رموز قضائية وإعلامية إليه، عقب مقتل رئيس رابطة المحامين بإقليم بلوشستان، مشيرة إلى أن القضاء والإعلام من الأركان الهامة في أي نظام ديموقراطي.

وأكدت المسئولة الأمريكية أن هذه الهجمات تزيد من عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهاب حول العالم، كما ستواصل العمل مع باكستان والشركاء الآخرين في المنطقة لمحاربة التهديدات الإرهابية.

وكان الانفجار الذي استهدف المستشفى في وقت سابق اليوم قد أسفر عن مقتل 63 شخصًا وإصابة 120 آخرين.