نادى أعضاء هيئة التدريس يكرم رئيس جامعة طنطا السابق

كرم نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة السابق، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك تقديراً لدوره البارز وعطائه المتميز خلال الفترة التى شغلها كرئيس للجامعة.

وتم إهداؤه درع النادى بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة، والدكتور طارق الشافعى مدير إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، وعدد من أعضاء التدريس بالجامعة.

وأشاد الدكتور ناجح المهدى رئيس مجلس إدارة النادى بجهود الدكتور عبد الحكيم خلال فترة توليه رئاسة الجامعة فى مجال تطوير المنشآت الجامعية والطبية والخدمات التعليمية والصحية، وتحسين الوضع التنافسى للجامعة فى التصنيفات الدولية للجامعات، وجهوده فى إدارة الخطة الاستراتيجية لتطوير الجامعة فى كافة مقوماتها.

وقدم كل من الدكتور رمضان معن، والدكتور هانى سعيد عضوا مجلس إدارة النادى، تحية إعزاز وإجلال لرئيس الجامعة السابق، مقدرين التقدم والتميز الذى شهدته الجامعة فى عهده.

وأكد الدكتور يوسف الإمام أن الدكتور عبد الحكيم نموذج يجب أن يقتدى به فى الإخلاص والإصرار والتفانى فى العمل.

كما وجه أعضاء النادى كلمات الشكر والعرفان والتقدير لرئيس الجامعة السابق، لما حققته الجامعة فى عهده من إنجازات وتقدم على الصعيد التعليمى والبحثى والطبى، متمنين له دوام النجاح والتميز والتوفيق فى المرحلة القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الحكيم عن تقديره لجامعة طنطا، واعتزازه بتكريم النادى له، مقدماً شكره لكل من تعاون معه أثناء فترة رئاسته للجامعة، لما لمسه منهم من إخلاص وحب كبير للجامعة، حتى ظهرت بالشكل الحقيقى اللائق بها.. متمنياً لجامعة طنطا التوفيق فى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والتميز.