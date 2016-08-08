انطلاق مبادرة أسبوع النظافة بأسوان بداية سبتمبر المقبل

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، انطلاق مبادرة أسبوع النظافة «حلوة يا أسوان رقم 1»، في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة، والذى سيتم إستكماله بشكل شهرى أو في المناسبات المختلفة بعد تقييم التجربة والتعرف على إيجابياتها وأوجه القصور بها حتى يتسنى تحقيق الاستفادة الكاملة والمرود الإيجابى منها .

جاء ذلك أثناء الاجتماع الأسبوعى لمحافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بحضور المشرف على المحليات بالمكتب الفنى ، ووجه اللواء مجدى حجازى رؤساء المراكز والمدن بإعداد بيان بأسماء كافة الجهات سواء كانوا مجتمع مدنى أو قطاع خاص أو هيئات حكومية أو الأفراد و الذين شاركوا وساهموا في مبادرة ” حلوة يا بلدى بينا كلنا ” لتوجيه خطابات شكر لهم على هذه المشاركة الإيجابية والجهود المتميزة التى بذلوها لإظهار الشكل الجمالى والحضارى لمحافظتهم العريقة .

وأوضح أنه بالتوازى أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن للقيام بتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل والأعمال الفنية المختلفة من الرسومات أو كتابة العبارات التى تحث على تهذيب النفس والخلق الرفيعة لكافة أسوار المبانى على مستوى المحافظة بدءاً من أول أغسطس الجارى والإنتهياء منها في 31 أغسطس .

كما كلف مجدى حجازى رؤساء المراكز والمدن بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة ونقل الخبرات للـ 35 قيادة الذين تم تعينهم في الأول من أغسطس فى وظائف سكرتير ونواب المراكز والمدن ورؤساء القرى بالوحدات المحلية والقروية المختلفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن مسابقة القيادات المحلية وخاصة أنه تم بذل أقصى الجهود الممكنة لإختيار الأفضل وذلك بهدف تأهيلهم إلى العمل على أكمل وجه .