بالفيديو - باسم يسجل مجددا في الأهلي ويكتب التاريخ لنفسه في القمة

سجل باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك الهدف الثاني له ولفريقه في مرمى الأهلي في قمة نهائي كأس مصر.

الزمالك يواجه الأهلي في قمة نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

هدف أول جاء عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 20 قبل أن يعود من جديد ويترجم ركلة جزاء بعد عرقلة محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 25.

وبثنائية باسم مرسي تساوى مع مصطفى كامل طه هداف نادي الزمالك في القمة في مسابقة كأس مصر برصيد 4 أهداف.

ويعد عبد الكريم صقر لاعب الأهلي هو الهداف الأكبر في القمة في كأس مصر برصيد 5 أهداف.

وأصبح باسم مرسي هو رابع لاعب يسجل في نهائيين قمة.

ثنائي الزمالك سيد مرعي وعصام بهيج من الزمالك. وعماد متعب من الأهلي. والآن باسم مرسي.

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