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كيف ردت مريم حسين على تغريدة بلقيس

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الثلاثاء 09-08-2016 15:50

ردّت الفنانة مريم حسين على تغريدات الفنانة بلقيس الأخيرة، والتي أكدت فيها أنّها ليست على صداقة مع أحد في الوسط الفني، وكتبت مريم على صفحتها: «من وأنا صغيرة أهلي ربوني لمن أروح مكان إني أشكر أصحاب المكان إلي رحته، بغض النظر كان أصحاب المكان يستحقون الشكر والأدب والاحترام أو لا، لكن أنا أتعامل بأصلي». وتابعت قائلةً: «أنا كمريم بنت حسين لا أنتظر صداقات وعلاقات من أحد، سواء كان فناناً أو غيره، ولكن من حسن أدبي وتربيتي أقول لأي شخص صديقتي أو أختي أو أخي بحكم أننا جميعاً مسلمون، وديننا الإسلامي حثنا على أن الكلمة الطيبة صدقة، لكن للأسف الدنيا تكشف لنا وجوهاً أعطيناهم أكثر مايستحقون وعلى طاري الاحتكاك أقصد التأكيد حبيت الطريقة إللي الواحد يحاول يحتك بشخص ويبغى يفشله أمام الناس، عشان يتأكد من شيء يقيم فيه بيته وأهل بيته، والله ونعم الأم وسلامتكم».

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سيدتي