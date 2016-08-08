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تقدم جديد للقوات الليبية داخل مدينة سرت بمواجهة تنظيم داعش

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تقدم جديد للقوات الليبية داخل مدينة سرت بمواجهة تنظيم داعش تقدم جديد للقوات الليبية داخل مدينة سرت بمواجهة تنظيم داعش
(أ ف ب)

أعلنت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطنى انها سيطرت الاثنين على قطاع اضافى قرب مركز قيادة تنظيم داعش، فى مدينة سرت.

وقال المركز الإعلامى التابع للقوات الموالية للحكومة إنه "تم تحرير قصور الضيافة (...) وسط سرت بعد تقدم لقواتنا واستهداف قناصة الدواعش ومفخخاتهم".

وتسعى القوات الموالية للحكومة منذ الثانى عشر من مايو إلى استعادة مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر نفسه أن القوات الموالية للحكومة باتت على مقربة من مركز واغادوغو للمؤتمرات حيث يقيم الجهاديون مركز قيادتهم والذين باتوا واقعين بين فكى كماشة منذ دخول هذه القوات الى المدينة فى التاسع من يونيو.

وتقع قصور الضيافة شرق حى الدولار الذى استعادته القوات الليبية مؤخرا، وكانت بنيت خلال حكم معمر القذافى لاستقبال قادة الدول من زوار ليبيا.

وتقوم القوات الأمريكية منذ الأول من أغسطس بشن غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش بطلب من الليبية.

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مصر 365

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