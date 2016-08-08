«الري» تطلق أول حملة شعبية للحفاظ على النيل وترشيد المياه

أعلن المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى، تدشين أول مبادرة للحفاظ على نهر النيل من التعديات وإزالة القائم منها بالحوار الشعبى ودون تدخل من قوات الشرطة بمحافظة الأقصر، ومشاركة عدد من الجمعيات تنفيذ حملات للتوعية بالمياه وترشيد استخدامها فى المساجد.

وأضاف عز فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن المبادرة الشعبية لحماية نهر النيل قررت تطوير نشاطها ليشمل التوعية بأهمية نهر النيل والحفاظ على المياه من خلال ندوات تثقيفية بكل نجع وقرية، لأن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بكل المهام الموكلة منها دون أن يكون المواطن مشاركا فى المسئولية، مطالبًا الحكومة بتطبيق أنظمة الرى المطور فى الحقول لترشيد استخدام المياه.

وأشار إلى أنَّه منذ إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل العام الماضى وإزالة التعديات لم تتوقف يومًا واحدًا حيث قامت الحكومة بكل وزرائها بالتوقيع على وثيقة حماية النيل، كما قام الرئيس بنفسه بالتوقيع عليها، فى إشارة إلى الدعم الذى تم تقديمة للحملة.

ولفت إلى أنه تم إزالة 10 آلاف و546 حالة تعدٍ على النيل من إجمالى 50 ألفا و331 بكل المحافظات، مؤكدًا أن المبادرة الشعبية فى الأقصر تعد تطور نوعى، فى الحملة المنظمة، وأهميتها تكمن فى توفير الوقت والجهد، الذى سينعكس فى تسهيل عمل قوات الشرطة التى تشرف على تنفيذ الحملات.