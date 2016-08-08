أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الدقهلية يحيل مسئولي كهرباء ميت غمر للشئون القانونية للإهمال

Google+ Print
محافظ الدقهلية يحيل مسئولي كهرباء ميت غمر للشئون القانونية للإهمال محافظ الدقهلية يحيل مسئولي كهرباء ميت غمر للشئون القانونية للإهمال

حسام الدين إمام – محافظ الدقهلية

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية إحالة مسئولى صيانة كهرباء ميت غمر للشئون القانونية بسبب الإهمال، وذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم.

وقال إمام في بيانٍ له، الاثنين، إنَّه كلف مدير إدارة المرور بعرض خارطة طريق تشمل برنامجا زمنيا ونقاطا مرورية لتطوير منظومة المرور بالمنصورة خلال ٤٨ ساعة.

وأضاف “:أريد برنامجا زمنيا يشعر فيه المواطن بتغيير منظومة المرور، ولن نبقى محلك سر، والمدة المتاحة للتنفيذ ٣٠ يوم”، مؤكدًا على التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية لوضع خريطة شاملة لنقاط ارتكاز مرورية حسب الكثافة.

كما كلف رؤساء المراكز والمدن بعرض خطة تطوير شاملة لتطوير الشوارع خلال أسبوع، وقرر إيقاف صرف الحوافز لجميع رؤساء الوحدات المحلية الذين لم ينتهوا من تقديم الخطة الشهرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا