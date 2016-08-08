محافظ الدقهلية يحيل مسئولي كهرباء ميت غمر للشئون القانونية للإهمال

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية إحالة مسئولى صيانة كهرباء ميت غمر للشئون القانونية بسبب الإهمال، وذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم.

وقال إمام في بيانٍ له، الاثنين، إنَّه كلف مدير إدارة المرور بعرض خارطة طريق تشمل برنامجا زمنيا ونقاطا مرورية لتطوير منظومة المرور بالمنصورة خلال ٤٨ ساعة.

وأضاف “:أريد برنامجا زمنيا يشعر فيه المواطن بتغيير منظومة المرور، ولن نبقى محلك سر، والمدة المتاحة للتنفيذ ٣٠ يوم”، مؤكدًا على التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية لوضع خريطة شاملة لنقاط ارتكاز مرورية حسب الكثافة.

كما كلف رؤساء المراكز والمدن بعرض خطة تطوير شاملة لتطوير الشوارع خلال أسبوع، وقرر إيقاف صرف الحوافز لجميع رؤساء الوحدات المحلية الذين لم ينتهوا من تقديم الخطة الشهرية.