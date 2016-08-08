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روسيا ترسل اتفاقية مشاركتها في تأمين المطارات المصرية قريبًا

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روسيا ترسل اتفاقية مشاركتها في تأمين المطارات المصرية قريبًا روسيا ترسل اتفاقية مشاركتها في تأمين المطارات المصرية قريبًا

وزير النقل الروسي

أعرب وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عن أمله في أن ترسل وزارة الخارجية الروسية لمصر مذكرة الاتفاق الدولى الخاص بمشاركة الخبراء الروس فى أمن الطيران في المطارات المصرية فى المستقبل القريب.

وبحسب وكالة نوفوستي الروسية فقد أوضح وزير النقل للصحفيين أن وزارة الخارجية الروسية سترسل المذكرة قريبًا، موضحًا أن وزارة النقل قامت بالفعل بإرسال المذكرة لوزارة الخارجية لإرسالها عبر القنوات الدبلوماسية المختصة.

وكان قد أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أن وزارته صاغت اتفاقية حكومية حول أمن الطيران مع ، متوقعًا أن ترسل الصيغة التى وضعتها الوزارة إلى مصر هذا الأسبوع.

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