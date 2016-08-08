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انفاذ عملية بالاستخبارات الأمريكية قرب الحدود السورية التركية

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انفاذ عملية بالاستخبارات الأمريكية قرب الحدود السورية التركية انفاذ عملية بالاستخبارات الأمريكية قرب الحدود السورية التركية

الحدود السورية_التركية

أفادت صحيفة “هورييت” التركية، أن وحدات من قوات الجيش الأمريكى والتركى، نفذت عملية بحث عن موظفة فى الاستخبارات الأمريكية، وذلك بعد تعرضها للإصابة عند الحدود السورية / التركية.

وذكرت الصحيفة، أن العميلة بالاستخبارات الأمريكية، قد أصيبت أثناء تنفيذ مهمات لها داخل الأراضى السورية، وطلبت نقلها لمكان آمن بالقرب مكن الحدود التركية، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

فى حين حصل الجانب الأمريكى على إذن من السلطات التركية بانطلاق طائرات دون طيار ومروحيات مزودة بصواريخ “هيلفاير” للبحث عنها، إلى أن تمكن حرس الحدود التركى من العثور عليها، وتم نقلها لقاعدة “إنجرليك” التركية.

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