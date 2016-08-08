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أردوغان: سنفتح صفحة جديدة وبيضاء مع روسيا

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أردوغان: سنفتح صفحة جديدة وبيضاء مع روسيا أردوغان: سنفتح صفحة جديدة وبيضاء مع روسيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء نشرت يوم الاثنين إنه يريد إعادة ضبط العلاقات مع روسيا على صفحة بيضاء واستئناف التعاون في مجموعة من المجالات.

وبحسب رويترز فقد تحدث أردوغان عشية اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج يهدف لإنهاء فترة من التوترات الشديدة بعدما أسقطت تركيا طائرة روسية مقاتلة قرب الحدود السورية. وفرضت روسيا عقوبات تجارية على تركيا كما انخفض عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا بنسبة 87 % في النصف الأول من 2016.

ومع توتر علاقات تركيا مع أوروبا والولايات المتحدة عقب الانقلاب الفاشل ربما يأمل إردوغان أن تمنح زيارته لروسيا الغرب فرصة للتفكير.

وفي المقابلة التي أجراها اردوغان مع تاس أشار الرئيس التركي مرارا إلى بوتين بوصفه “عزيزي” أو “المحترم” فلاديمير كما وصفه بالصديق.

وقال أردوغان “هذه الزيارة تبدو بالنسبة لي معلما مهما جديدا في العلاقات الثنائية .. بداية جديدة من صفحة بيضاء.”

وأضاف “سيتم فتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية التركية. ستشمل هذه الصفحة الجديدة التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي”.

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