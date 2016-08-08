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ميريام فارس في 13 إطلالة تثبت أنها الأكثر أناقة بين النجمات!

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الإثنين 08-08-2016 13:53

في كلّ مرة تتربّع نجمة من النجمات العربيات على عرش الأناقة في الوطن العربي. وفي هذه الفترة، استطاعت النجمة "ميريام فارس" أن تحتلّ المرتبة الأولى بكلّ جدارة، إذ شاهدناها مؤخّراً تتألّق في إطلالات متنوّعة، تميّزت جميعها بالأناقة والرقي مع لمسات من العصرية أضافتها ميريام بنفسها.

أمينة خليل نجمة فتنت الجميع بموهبتها وبأناقتها أيضاً!

فاختياراتها في الفترة الأخيرة كانت مدروسة بعناية، وانتقتها بما يتناسب مع أسلوبها في الموضة، ومع قوامها أيضاً.
ولقد رأيناها أحياناً تختار تصميمات فساتين السهرة الفاخرة من دور أزياء محليّة أو عالميّة، فتميّزت بتصميماتها المبتكرة، التي جمعت النعومة والجاذبية.
كذلك اختارت تصميمات الفساتين القصيرة ذات النكهة الشبابية، والتي بدت فيها غاية في الأنوثة، فيما شاهدناها أحياناً بالسراويل الرسمية التي نسّقتها مع القمصان الأنيقة، أو بالتنسيقات الكاجول مع الجينز والقمصان الفضفاضة.
وطبعاً، حين يتعلّق الأمر بالاكسسوارت، فإنّ "ميريام فارس" تعرف كيف تختار أجمل الاكسسوارت التي تكمل بها أناقتها من أحذية أنيقة، وشنط يد فاخرة، ومجوهرات مبتكرة. ولهذا، فقد بدت جميع إطلالات ميريام فارس في الآونة الأخيرة مميّزة وأنيقة بالكامل.
شاهدي مجموعة الصور التي اخترناها لها اليوم، وأخبرينا إن كنت تتوجّينها ملكة الأناقة في الفترة الأخيرة!

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سيدتي