قصة الإعلامية صفية الشحي و"داماس كلاسيكس".. مشوار حالم

يُقال إن الألماس هو صديق النساء المفضل، حيث أن قيمته المادية والمعنوية تستمر لسنوات طويلة، ومع الزمن تزداد فخامته ويصبح أكثر ندرة وفرادة. وبالنسبة إلى الإعلامية صفية الشحي، فإن علاقتها بالألماس بدأت في لحظات مهمّة من حياتها، مع شريك العمر يوم خطوبتها. وقد شاركتها دار "داماس" Damas هذه اللحظات السعيدة المفعمة بالحب، من خلال مجموعة "داماس كلاسيكس" Damas Classics.

صُمّمت هذه المجموعة بعناية فائقة وحرفية عالية جداً. بحيث تخضع كل قطعة منها لاختبارات صارمة من قبل "فوريفر مارك" Forevermark، ويتمّ التحقّق من أن كل قطعة تتناسب مع معايير الندرة والجمالية الفريدة، كذلك تستوفي الشروط الإنسانية في التنقيب عن الماس وجمعه، وهذا الجانب يهم كثيراً الإعلامية صفية الشحي حيث أنها تبحث عن القصة من وراء كل قطعة ألماس تقتنيها.

ولأن جميع قطع مجموهرات مجموعة "داماس كلاسيكس" Damas Classics فريدة ومميزة، فهي تُوّرث من جيل إلى جيل، وهذا ما ترغب بفعله صفية، حيث أنها تحلم باليوم الذي سترى فيه ابنتها الصغيرة شابة ومتزينة بالمجوهرات نفسها التي تزينت هي بها.

ومع التسليم بأن جميع التصاميم التي تضمّها هذه المجموعة غنيّة، يبقى خاتما "الفلاور رينغ" Flower Ring و"أيترنيتي رينغ" Eternity Ring القطعتين المفضّلتين بالنسبة إلى الإعلامية صفية الشحي.