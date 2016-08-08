أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اعتماد حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن المنيا

Google+ Print
اعتماد حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن المنيا اعتماد حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن المنيا

اللواء فيصل دويدار- مدير أمن المنيا

اعتمد اليوم، اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، حركة التنقلات الداخلية، حيث أبقت الحركة على مأمورى المراكز والأقسام كلا فى موقعه، وتم تعيين اثنين من العمداء للمواقع الشاغرة، العميد أحمد نشأت، مأمورًا لمركز شرطة مطاى، والعميد هشام حشونة، لمركز شرطة ديرمواس.

كما تضمن القرار تعيين المقدم رامى الصفتى، نائبًا لمأمور مغاغة، العقيد رمضان ابراهيم، نائبا لمأمور مطاى، وتعيين العميد ربيع الجوهرى، وكيلا لإدارة البحث، والمقدم علاء جلال، لقسم المعلومات الجنائية، والمقدم احمد الصفتى، رئيسا لمباحث أبوقرقاص .

وقال مسئول بمديرية أمن المنيا، إن الحركة ضمت عددا كبيرا من ضباط الشرطة، وتوزيعهم على اقسام ومراكز الشرطة والإدارات العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا