اعتماد حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن المنيا

اعتمد اليوم، اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، حركة التنقلات الداخلية، حيث أبقت الحركة على مأمورى المراكز والأقسام كلا فى موقعه، وتم تعيين اثنين من العمداء للمواقع الشاغرة، العميد أحمد نشأت، مأمورًا لمركز شرطة مطاى، والعميد هشام حشونة، لمركز شرطة ديرمواس.

كما تضمن القرار تعيين المقدم رامى الصفتى، نائبًا لمأمور مغاغة، العقيد رمضان ابراهيم، نائبا لمأمور مطاى، وتعيين العميد ربيع الجوهرى، وكيلا لإدارة البحث، والمقدم علاء جلال، لقسم المعلومات الجنائية، والمقدم احمد الصفتى، رئيسا لمباحث أبوقرقاص .

وقال مسئول بمديرية أمن المنيا، إن الحركة ضمت عددا كبيرا من ضباط الشرطة، وتوزيعهم على اقسام ومراكز الشرطة والإدارات العامة.