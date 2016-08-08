سلاح الجو السورى يدمر قوافل إرهابيين جنوب غربى مدينة حلب

تمكنت طائرات سلاح الجو السورى من توجيه ضربات مكثفة ضد مواقغ وتجمعات مسلحين غربى مدينة حلب، اليوم الأثنين، حيث دمرت عدة قوافل للإرهابيين كانت قادمة من من محافظة إدلب نحو جنوب غرب حلب.

ونفذت الطائرات الحربية السورية ما يقرب من 10 غارات جوية على تمركزات المعارضة المسلحة، والتى بادلها تلك الفصائل بقصف حى الخالدية وشارع النيل بالقذائف الندفعية، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

والجدير بالذكر أن أكثر من 15 فصيلًا من المعارضة السورية المسلحة، وتضم 5 آلاف مقاتل، قد حاولوا اختراق مدينة حلب وفك الحصار عنها إلى أن باتوا بالفشل.