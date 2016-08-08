قائمة ريال مدريد للسوبر الأوروبي.. غياب رونالدو وبيل وكروس

(إفي): استبعد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لاعبه الويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس من قائمة مواجهة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي غدا الثلاثاء بالنرويج، في حين تعافى الفرنسي كريم بنزيمة وسط غيابات بارزة بين صفوف الملكي.

وفي ظل غياب الكوستاريكي كيلور نافاس عن حراسة شباك الميرينجي والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وبيبي وفابيو كوينتراو، سيغيب أيضا بيل وكروس.

حيث فضل زيدانالمراهنة على اللاعبين الذين أتموا فترة الإعداد للموسم بينهم نجله لوكا زيدان كحارس ثالث في ضوء غياب نافاس.

يشار إلى أن مباراة غد هي أول لقاء رسمي للاعبين المنضمين حديثا لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو والمهاجم ألبارو فموراتا، في حين ينضم الناشئان ماركوس يورنتي وماريانو لقائمة الملكي رغم أن النادي يبحث عن إعارتهما لناد آخر.

وضمت القائمة: كيكو كاسيا وروبن يانيز ولوكا زيدان وكارباخال ودانيلو وسيرخيو راموس وفاران وناتشو ومارسيلو وكاسميرو وماركوس يورنتي وكوفاسيتش ومودريتش وإيسكو وأسينسيو وخاميس ولوكاس فازكويز وماريانو وموراتا وبنزيمة.