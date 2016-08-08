عامل ينهال على صديقه طعنا بمطواة لترويجه شائعة ممارسة اللواط معه بالدقهلية

تلقى اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس المركزى، بوصول محمد ع 28 سنة عامل ومقيم بندر دكرنس، مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن وآخر قطعى بالرقبة من الخلف ولايمكن استجوابه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال والده عبد العاطى 55 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، واتهم أحمد م ال 24 سنة عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدى على نجله بمطواة، وإحداث إصابته، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى ارتكاب المتهم للواقعة، لقيام المجنى عليه بترويج شائعة ممارسته اللواط معه، وتم تحرير المحضر رقم 12272لسنة 2016 جنح المركز، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.