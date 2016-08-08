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ألمانيا: تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا لن يؤثر على دور أنقرة بحلف الأطلسي

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ألمانيا: تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا لن يؤثر على دور أنقرة بحلف الأطلسي ألمانيا: تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا لن يؤثر على دور أنقرة بحلف الأطلسي

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن ألمانيا لا تعتقد أن تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا سيؤثر على دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب رويترز فقد أضافت المتحدثة أن الاتصالات بين البلدين مهمة في ظل التهديد الذي تواجهه المنطقة ودوريهما في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

وقالت المتحدثة سوسن شبلي “لا نعتقد أن التقارب بين تركيا وروسيا ستكون له عواقب على الشراكة الأمنية داخل حلف شمال الأطلسي، مضيفة ”لا تزال تركيا شريكة مهمة داخل الحلف”.

وقالت شبلي إن الوزارة ليس لديها علم بأن تركيا تستخدم التعذيب ضد المتهمين بالتخطيط لمحاولة انقلاب فاشلة. وكررت هي ومتحدثة باسم الألمانية أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا سينهي مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

 

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