وزراء الصحة والتجارة والهجرة يتوجهون إلى الأردن لبحث المشاريع المشتركة

غادر القاهرة اليوم الاثنين، كل من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم الى العاصمة الأردنية “عمان”، على متن نفس الرحلة في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقوا خلالها بعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يلتقي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة صباح غدًا الثلاثاء في عمان بالدكتور “هاني الملقي” رئيس مجلس الوزراء والدكتور “جواد العناني” نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والتموين.

ويركز الوفد المصري – خلال الاجتماعات – مع نظرائهم الأردنيين على وضع كافة التحديات والعقبات التي تواجه التبادل التجاري، والتي تقف أمام تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين ووضع حلول لها وعرضها على أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكانت اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة قد عقدت في عمان خلال الفترة “25 – 27 مايو 2015″، وترأسها رئيسا وزراء البلدين آنذاك المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبد الله النسور وأثمرت عن توقيع 10 اتفاقيات بين الجانبين المصري والأردني.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن كان قد بلغ في العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 66.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن “بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت”.

أ ش أ