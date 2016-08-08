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روسيا تستخدم «كاراكورت» بالبحر الأسود بصواريخ يصل مداها لتركيا والسعودية

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روسيا تستخدم «كاراكورت» بالبحر الأسود بصواريخ يصل مداها لتركيا والسعودية روسيا تستخدم «كاراكورت» بالبحر الأسود بصواريخ يصل مداها لتركيا والسعودية

المدمرة_كاراكورت

اعتمدت القوات المسلحة الروسية سفن “كاراكورت”، وذلك لسرعتها وقدرتها الكبيرة على حمل واطلاق الصواريخ، والتى تصنف ضمن أقوى سفن أسطول البحر الأسود الروسى.

وستتمكن هذة السفن بغلق البحر الأسود، ضد أى عدو يهدد روسيا، حيث يمكنها البقاء فى مياه البحر لمدة تصل إلى 15 يومًا بسرعة تصل إلى 30 عقدة بحرية، وذلك بحسل ما نشرته وكالة سبوتنيك .

ومن المعروف أن “كاراكورت” تستخدم قاذفة “3إس 13″، بالإضافة إلى أن صواريخ “كروز” ويمكنها تغطية معظم قارة أوروبا ودول الشرق الأوسط، بما فيهم تركيا والسعودية، ويعتبر هذا النوع من السفن السفن للحراسة والدوريات، والحرب المضادة للسفن والدفاع عن المجال الجوي حول القواعد البحرية والعمليات التكتيكية.

 

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