مها عثمان تقدم «أخر الكلام» على شاشة المحور الخميس المقبل

كتبت-إنجي لطفي

قالت الإعلامية، مها عثمان، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنها ستقدم برنامج أسبوعي ” أخر الكلام ” على شاشة المحور، موضحة أن أولى حلقات البرنامج ستبدأ اعتبارًا من الخميس المقبل، من إعداد مصطفي ياسين، وإخراج محمد راقي.

وأضافت عثمان لـ ONA، أن البرنامج اجتماعي، موضحة أن كل حلقة ستناقش قضايا وموضوعات اجتماعية مختلفة مع التقليل من جرعة السياسة، مؤكدة على بساطة العرض والحوار لمخاطبة المواطن البسيط، بالإضافة إلى استضافة نماذج إيجابية في مختلف المجالات لإلقاء الضوء عليها.

وعن أبرز الموضوعات والقضايا التي سيتم مناقشتها، خلال الحلقات المقبلة، أكدت على موضوعات غلاء الأسعار، ولماذا تغيرت أخلاق المصريين، الفساد والمحسوبية في الوظائف وفرص العمل، ومشاكل المرأة والرجل، ومناقشة ارتفاع حالات الطلاق، ولماذا ارتفعت نسبتها؟ مقارنة بالاستقرار التي كانت تعيشه الأسر المصرية في السابق، ولماذا ابتعدنا عن كل مايشبه الشخصية المصرية.