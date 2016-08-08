أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر #في_القمة.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي الكأس

Google+ Print
مباشر #في_القمة.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي الكأس مباشر #في_القمة.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي الكأس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس .

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------------------

(احصائيات اللاعبين)

- حسام غالي الأكثر في التمرير بين الفريقين برصيد 2418 تمريرة بمتوسط 88 تمريرة لكل 90 دقيقة بدقة 87%.

- طارق حامد الأكثر في التمرير في الزمالك برصيد 1892 تمريرة بمتوسط 74 تمريرة لكل 909 دقيقة بدقة 89%.

- شيكابلا أثر لاعبي الزمالك في إرسال الكرات العرضية الصحيحة 51 بمتوسط 2 لكل 90 دقيقة.

- مروان محسن أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للأهداف بالرأس 5 - يليه مؤمن زكريا 5 - رامي ربيعة.

- أحمد جعفر الأكثر في الزمالك تسجيلا بالرأس برصيد هدفين.

- أكثر من ارتكب ضربات جزاء في الزمالك هو علي جبر مرتين.

- إسلام جمال أطثر لاعبي الزمالك في انقاذ هجمات خطير برصيد 7 مرات.

- أحمد فتحي أكثر لاعبي الأهلي استخلاصا للكرة من الخصم 70 مرة بمتوسط 2.6 - طارق حامد هو الأكثر في الزمالك 56 مرة بمتوسط 3.9.

---------------------------------------------------

احصائيات عن الفريقين

الأهداف - الأهلي 8-10 الزمالك.

الاستحواذ على الكرة - الأهلي 64% - 58% الزمالك.

انفرادات ضائعة - الأهلي 3-1 الزمالك.

متوسط المحاولات على المرمى في كل مباراة - الأهلي 9-9 الزمالك.

متوسط المراوغات الصحيحة لكل مباراة - الأهلي 7 - 8 الزمالك.

متوسط استلام الكرة بشكل صحيح في كل مباراة - الأهلي 240 - 196 الزمالك.

--------------------------------------

أحداث اللقاء

--------------------------------------

- تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا

--------------------------------------

(من يحصد الكأس)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر