مباشر #في_القمة.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي الكأس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

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(احصائيات اللاعبين)

- حسام غالي الأكثر في التمرير بين الفريقين برصيد 2418 تمريرة بمتوسط 88 تمريرة لكل 90 دقيقة بدقة 87%.

- طارق حامد الأكثر في التمرير في الزمالك برصيد 1892 تمريرة بمتوسط 74 تمريرة لكل 909 دقيقة بدقة 89%.

- شيكابلا أثر لاعبي الزمالك في إرسال الكرات العرضية الصحيحة 51 بمتوسط 2 لكل 90 دقيقة.

- مروان محسن أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للأهداف بالرأس 5 - يليه مؤمن زكريا 5 - رامي ربيعة.

- أحمد جعفر الأكثر في الزمالك تسجيلا بالرأس برصيد هدفين.

- أكثر من ارتكب ضربات جزاء في الزمالك هو علي جبر مرتين.

- إسلام جمال أطثر لاعبي الزمالك في انقاذ هجمات خطير برصيد 7 مرات.

- أحمد فتحي أكثر لاعبي الأهلي استخلاصا للكرة من الخصم 70 مرة بمتوسط 2.6 - طارق حامد هو الأكثر في الزمالك 56 مرة بمتوسط 3.9.

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احصائيات عن الفريقين

الأهداف - الأهلي 8-10 الزمالك.

الاستحواذ على الكرة - الأهلي 64% - 58% الزمالك.

انفرادات ضائعة - الأهلي 3-1 الزمالك.

متوسط المحاولات على المرمى في كل مباراة - الأهلي 9-9 الزمالك.

متوسط المراوغات الصحيحة لكل مباراة - الأهلي 7 - 8 الزمالك.

متوسط استلام الكرة بشكل صحيح في كل مباراة - الأهلي 240 - 196 الزمالك.

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أحداث اللقاء

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(من يحصد الكأس)