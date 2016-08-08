مباشر #في_القمة.. الزمالك يواجه الأهلي في نهائي الكأس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.
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(احصائيات اللاعبين)
- حسام غالي الأكثر في التمرير بين الفريقين برصيد 2418 تمريرة بمتوسط 88 تمريرة لكل 90 دقيقة بدقة 87%.
- طارق حامد الأكثر في التمرير في الزمالك برصيد 1892 تمريرة بمتوسط 74 تمريرة لكل 909 دقيقة بدقة 89%.
- شيكابلا أثر لاعبي الزمالك في إرسال الكرات العرضية الصحيحة 51 بمتوسط 2 لكل 90 دقيقة.
- مروان محسن أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للأهداف بالرأس 5 - يليه مؤمن زكريا 5 - رامي ربيعة.
- أحمد جعفر الأكثر في الزمالك تسجيلا بالرأس برصيد هدفين.
- أكثر من ارتكب ضربات جزاء في الزمالك هو علي جبر مرتين.
- إسلام جمال أطثر لاعبي الزمالك في انقاذ هجمات خطير برصيد 7 مرات.
- أحمد فتحي أكثر لاعبي الأهلي استخلاصا للكرة من الخصم 70 مرة بمتوسط 2.6 - طارق حامد هو الأكثر في الزمالك 56 مرة بمتوسط 3.9.
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احصائيات عن الفريقين
الأهداف - الأهلي 8-10 الزمالك.
الاستحواذ على الكرة - الأهلي 64% - 58% الزمالك.
انفرادات ضائعة - الأهلي 3-1 الزمالك.
متوسط المحاولات على المرمى في كل مباراة - الأهلي 9-9 الزمالك.
متوسط المراوغات الصحيحة لكل مباراة - الأهلي 7 - 8 الزمالك.
متوسط استلام الكرة بشكل صحيح في كل مباراة - الأهلي 240 - 196 الزمالك.
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أحداث اللقاء
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(من يحصد الكأس)