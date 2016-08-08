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اتحاد الكرة لـ في الجول: من الوارد إقامة السوبر المصري في الإمارات

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اتحاد الكرة لـ في الجول: من الوارد إقامة السوبر المصري في الإمارات اتحاد الكرة لـ في الجول: من الوارد إقامة السوبر المصري في الإمارات

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال الرئيس احتمالية إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

الأهلي بطل الدوري يواجه الزمالك في السوبر المصري مهما كان بطل كأس والذي سيحسم يوم الاثنين على ملعب برج العرب بمواجهة الزمالك ضد الأهلي.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "من الوارد إقامة السوبر المصري في الإمارات".

وأوضح "في الوقت الحالي أمامنا فرصة إقامة السوبر في جدة وإقامته في الإمارات. سنفاضل بينهما بعد عقد جلسة مع الشركة الراعية".

وأضاف "سنرى الأفضل وسنستقر عليه".

وتم "الأمور تحولت بعد استضافة السوبر الإماراتي في مصر، ولذلك من الوارد إقامة السوبر المصري في لإمارات. قد نقعد جلسة قريبة مع الشركة الراعية للاستقرار على ملعب إقامة السوبر المصري".

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