تشكيل الزمالك - معروف يعود أساسيا أمام الأهلي

يعود معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك للظهور في تشكيل الفريق الأساسي مرة أخرى في لقاء القمة أمام الأهلي.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في قمة نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

معروف غاب عن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي وشارك رمزي خالد بدلا منه، قبل أن يعود من جديد للظهور أمام الأهلي.

ويعد تغيير معروف بدلا من رمزي خالد هو الوحيد على تشكيل الزمالك، فاستقر مؤمن سليمان على الثنائي إسلام جمال وعلي جبر كقلبي دفاع، مع الوافد الجديد علي فتحي وشوقي السعيد ظهيري جنب.

ويقود باسم مرسي هجوم الزمالك أمام الأهلي وخلفه الثنائي أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: علي فتحي - علي جبر - إسلام جمال - شوقي السعيد.

الوسط الدفاعي: طارق حامد - أحمد توفيق - معروف يوسف.

الوسط الهجومي: أيمن حفني - شيكابالا.

الهجوم: باسم مرسي.