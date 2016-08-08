حبس سائق وحداد متهمين بحيازة أسلحة وتهريبها إلى سيناء

قررت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام لنيابات السويس، حبس سائق وعامل حداد 15 يوما على بتهمة حيازة أسلحة نارية، وتهريبها إلى سيناء.

كانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدى فى السويس، قد ألقت القبض على المتهمين، وبحوزتهما بندقيتين خرطوش، قبل تهريبها عبر النفق إلى سيناء. وذلك بالتزامن مع إجراءات التأمين الخاصة بالإدارة العامة لمحور قناة السويس، فى إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وكانت معلومات وردت للواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء عبدالعزيز كمال مدير المباحث بالإدارة العامة لتأمين المحور، تفيد باعتزام مهربين بجلب أسلحة نارية من أسوان وإخفائها فى سيارة ملاكى وتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.

تم تكثيف أعمال التأمين وتوسيع دائرة الاشتباه فى النفق، بإشراف العميد خالد عبدالرحيم مدير إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى وبقيادة الرائد عمرو عادل رئيس مباحث شرطة النفق.

وبتدقيق أعمال التفتيش على السيارات الوافدة عبر المنفذ الغربى، تم ضبط سيارة تحمل لوحات "ص .د .ط" بقيادة "سامى– ع" 28 سنة مقيم مركز إدفوـ يرافقه " بيشوى – ن " 29 سنه عامل حدادة ومقيم مركز إدفو، وبتفتيش السيارة عثر على بندقيتين خرطوش، تركى الصنع عيار 12 مم مخبأة فى مكان سرى بسقف صندوق السيارة. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.