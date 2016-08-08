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حبس عصابة تستدرج أثرياء بحجة ممارسة الرذيلة وتستولى على أموالهم ببنها

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حبس عصابة تستدرج أثرياء بحجة ممارسة الرذيلة وتستولى على أموالهم ببنها حبس عصابة تستدرج أثرياء بحجة ممارسة الرذيلة وتستولى على أموالهم ببنها
القليوبية – محمد قاسم

أمر محمد الحمصى وكيل أول نيابة مركز بنها بحبس فتاتين وعاطل وسائق، أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم باستدراج شابين من إحدى الدول العربية بحجة ممارسة الرذيلة داخل شقة بقرية ميت العطار واستولوا منهم على أموالهما وتليفوناتهما المحمولة وجميع متعلقاتهما.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لرئيس مباحث مركز بنها من كل من " خالد ص ع " – 36 سنة – و " حمدان م ع " – 33 سنة – من إحدى الدول العربية اتهم فيه كل من " فاطمة .ك . م " – 24 سنة – و " وردة .ص .ع " – 28سنة – و" عمر .ع " – عاطل – و " رفاعى .ا " سائق بسرقتهما بالإكراه بعدما قام المتهم الثالث بالاتفاق معهما على ممارسة الرذيلة مع الفتاتين وبعد وصولهما لقرية ميت العطار فوجئا بالمتهمين يشهرون فى وجوههما أسلحة بيضاء واستولوا منهما على مبلغ 160 ألف جنيه وتليفوناتهما المحمولة وتركوهما وفروا هاربين.

 

تمكن النقيب يوسف شعيب معاون مباحث مركز بنها من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة أحمد البطل مدير نيابة مركز بنها ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه وممارسة الرذيلة وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365