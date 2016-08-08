مجلس منبج العسكرى:سنسمح لداعش بالخروج مقابل إطلاق سراح المدنيين والسجناء

أعلن "مجلس منبج العسكرى" -المنضوى تحت لواء قوات سوريا الديقراطية- السماح لمسلحى تنظيم"داعش" بالخروج من منبج مقابل إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين لديه.

وقال القائد العام للمجلس عدنان أبو أمجد- فى بيان تلاه الاثنين، وبثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -"إننا فى مجلس منبج العسكرى وانطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والإنسانية والوطنية تجاه أهلنا المحتجزين لديهم نعلن أننا على استعداد للسماح لعناصر تنظيم داعش بالخروج من المدينة شرط الإفراج عن كل المدنيين المحتجزين وكذلك عن كل السجناء الموجودين لديهم".

وأضاف: "حملة تحرير مدينة منبج وريفها مستمرة عبر مقاومة عظيمة لامثيل لها، وقطعت خلالها قواتنا أشواطا كبيرة ووصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد تحرير مركز المدينة ودوار الكرة الأرضية والأحياء المحيطة بها، وبذلك تكون نسبة المناطق المحررة من المدينة تجاوزت 90%، وهذا يعنى أن تنظيم الدولة محاصر فى مساحة ضيقة فى شمال المدينة".

وتابع: "قام تنظيم داعش باحتجاز كل المدنيين الذين كانوا فى مناطق سيطرته ونقلهم إلى القسم الشمالى من المدينة ليستخدمهم دروعا بشرية وتصفية من لم يرضخ لأوامره عبر عمليات قتل يومية للأبرياء".

وكانت (قوات سوريا الديمقراطية)، المدعومة من التحالف الدولى بقيادة واشنطن، بدأت فى 31 مايو الماضى وبغطاء جوى من التحالف الدولى، هجوما للسيطرة على منبج ذات الموقع الاستراتيجى لوقوعها على خط إمداد رئيس للتنظيم بين معقله فى محافظة الرقة..والحدود التركية.

من ناحية أخرى توقع مقاتلو (قوات سوريا الديمقراطية)، المدعومة من أمريكا لمحاربة تنظيم"داعش" الإرهابى المسلح الانتهاء من "تحرير" مدينة منبج بالكامل من سيطرة التنظيم خلال ساعات.

وقال فياض الغانم قائد ما يعرف بـ "لواء صقور الرقة" المنضوى فى "مجلس منبج العسكرى"، أحد مكونات "قوات سوريا الديمقراطية- حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الاثنين، أن "الاشتباكات تتركز حاليا داخل المربع الأمنى (الذى كان يستخدمه "داعش" وسط المدينة) إذ بقى فى يد داعش اثنان إلى ثلاثة فى المئة من مساحة المدينة"، مضيفا أن قرابة 130 عنصرا من "داعش" فى وسط المدينة "محاصرين من كل الجهات".

من جهته.. قال مقاتل آخر" لم تبق إلا حارة أو اثنتين تحت سيطرة داعش"، مضيفا أن "داعش انتهى وستكون المدينة محررة خلال الساعات المقبلة".

وتمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" -خلال الأسبوع الماضي- من إحراز تقدم سريع فى منبج وصولا إلى السيطرة قبل يومين بشكل شبه كامل على المدينة، رغم زرع التنظيم الكثير من الألغام فى المدينة ليعيق تقدم القوات.

وينتظر مقاتلو "سوريا الديمقراطية" المنتشرون فى شوارع المدينة موعد الإعلان رسميا عن السيطرة الكاملة على المدينة التى كانت تعد واحدة من أبرز معاقل "داعش" فى حلب، بعد شهرين من المعارك الشرسة.