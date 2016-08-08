نشاطات عند السفر الى جورجيا

عند السفر إلى جورجيا، يطلعك "سيدتي. نت" على مجموعة من النشاطات الممتعة التي تغني رحلتك السياحية، أبرزها:

| رؤية جبال الحجر: يقدم "ستون ماونتين بارك" 3200 فدان من المرح على مدار العام، بما في ذلك أكبر عرض "لايزر" في العالم بالصيف وأنابيب الثلوج في الشتاء. إنّ محور هذه الحديقة هو جبل الجرانيت، كما يوفّر ركوب الـ"تيليفيريك" هناك مناظر خلابة على أفق "أتلانتا".

| جولة في "سافانا": تُعرف "سافانا" بساحاتها الساحرة، لذا تشتهر بالجولات التي تقدّمها للسائحين. في هذا الإطار، يختار هواة التاريخ القطار أو عربات النقل أو الجولات سيراً على الأقدام لاستكشاف منطقة "سافانا" التاريخية. كما يمكن مشاهدة الدلافين قبالة شواطئ جزيرة "تيبي".

| تناول الخوخ اللذيذ: يتوفّر في جورجيا أكثر من أربعين نوعاً من الخوخ وذلك خلال الفترة الممتدة من منتصف مايو/أيار إلى أغسطس/آب، في معظم البساتين الواقعة في "كراوفورد". ولا بد من زيارة أقدم وأكبر بساتين الخوخ في "جورجيا"، لاسيما مزارع "ديكي" في "موزيلا".

| التجذيف في مستنقع "أوكيفينوكي": يقصد المغامرون "جورجيا" للتجذيف في أكبر مستنقع مائي في أمريكا الشمالية، والمتمثّل في متنزه "أوكيفينوكي" الوطني الواقع في جنوب شرق "جورجيا" على نحو أكثر من 400،000 فدّان تملؤها أشجار السرو وزنابق الماء والبراري. ويهناك، تتعدّد التماسيح والطيور والدببة.

وللإقامة، اختاري:

- فندق "ريتز كارلتون"، بـ"رينولدز": يبعد 75 ميلاً من "أتلانتا" و48 كيلومتراً من مركز مدينة "ماديسون"، وتحوطه الحدائق الخلابة الممتدة على مساحة 22 كيلومتراً. ويقدّم الفندق أجواءً فريدةً من نوعها من بحيرة "أوكوني" مما يجعله مثالياً لممارسة لعبة الغولف، فضلاً عن تناول الطعام في الهواء الطلق. ويضمّ الفندق حمام سباحة مغطى وحمام سباحة ساخناً في الهواء الطلق للأطفال.

- فندق "ماريون": يبعد عشر دقائق سيراً على الأقدام من مدينة "تيبليسي" القديمة. هناك، يمكن للضيوف التنزّه على طول ضفاف نهر "كورا". إشارة إلى أن غرف "ماريون" مزوّدة بشرفات ذات إطلالات جذّابة ومؤثثة بمفروشات فخمة. ويمكن لموظفي الفندق ترتيب رحلات في الهواء الطلق.