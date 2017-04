مزيج ماء الورد السحري لشباب البشرة

يعتبر ماء الورد من المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات ( أ) و (د) و(ب) المغذية للبشرة، والتي تساعد على نضارتها وتفتيحها، بالإضافة إلى أنه يساعد على قبض المسام وعلاج التهابات البشرة، فإذا لم تجدي الكثير من الوقت لعمل أقنعة لتغذية بشرتك ونضارتها، فيمكنك وضع ماء الورد على قطنة نظيفة وتمريرها على بشرتك يومياً، وستحصلين على بشرة نضرة بسهولة شديدة، ليس ذلك فحسب، بل إن استخدام ماء الورد ومزجه مع بعض المنتجات السحرية الأخرى قد يجعلك تدمنين استخدامه وتتوقفين عن استخدام المنتجات الأخرى، إليك بعض هذه الاستخدامات الممتعة:

1.الجلسرين وماء الورد

هذه الطريقة هي الأنسب للبشرة الجافة، فمن المعروف أن ماء الورد من المواد الطبيعية الخفيفة على البشرة، والتي لها خصائص تطهير للبشرة، وتساعد على التخلص من الأوساخ المتراكمة على البشرة، كما أن الجلسرين له خصائص مرطبة وخصائص مضادة للجراثيم، لذك فإن خلطهما معاً سيكوّن لديك مزيجاً سحرياً لحل مشاكل البشرة الجافة، كل ما عليك فعله هو خلط 4 ملاعق من ماء الورد مع ملعقة من الجلسرين، ووضع الخليط على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة.

2.فيتامين (C) وماء الورد

بدلاً من شراء منتجات مكافحة علامات شيخوخة البشرة باهظة الثمن للحفاظ على بشرتك من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، يمكنك إحضار ملعقة من مسحوق فيتامين (C) مع 3 ملاعق من ماء الورد، ومزجها جيداً، ثم ضعي المزيج على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة، وستحصلين على توهج رائع لبشرتك في الحال، ففيتامين (C) يزيد من إنتاج الكولاجين الذي يجعل بشرتك أكثر نضارة ويقلل من ظهور شيخوخة البشرة.

3.العسل وماء الورد

العسل غني بمضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات التي تحافظ على نضارة بشرتك وتخلصها من الأوساخ المتراكمة عليها، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من ماء الورد، ووضع المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.